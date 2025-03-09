2025-03-09 16:35:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قررت الحكومة العراقية، يوم الأحد، المباشرة بإكمال الخط الناقلللغاز من محطات توليد الطاقة في البصرة إلى المنصة المتحركة، ومد أنبوب غاز جديد لنقلالغاز من قضاء المحمودية إلى مدينة بسماية.

جاء ذلك خلال ترؤس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الاجتماع الدوريالخاص بمتابعة تنفيذ مشاريع القطاع النفطي، والوقوف على الخطة المعدة لتأمين الطاقةالكهربائية للصيف المقبل.

وبحسب بيان صدر عن المكتب الإعلامي للسوداني ورد لوكالة شفق نيوز، فقداستعرض وزير الكهرباء مفردات خطة الوزارة لتأمين الطاقة الكهربائية في الصيف المقبل،وكذلك الخطة المعدة لعمل محطات الوقود.

فيما استعرض وزير النفط خطة الوزارة لتزويد محطات الكهرباء بالوقود، والكمياتالمتفق عليها، ومناقشة المنصات العائمة والمتحركة، وما قدمته الشركات من عطاءات بهذاالشأن.

وقد تقرر في هذا الصدد المباشرة بإكمال الخط الناقل للغاز من محطات توليدالطاقة في البصرة، إلى المنصة المتحركة، وتوقيع العقود المقدمة من الشركات للعمل علىإكمال المنصة بأسرع وقت ممكن، وجرى أيضاً بحث كمية زيت الغاز المطلوبة للمحطات، والكلفالمالية والمخازن وكل ما يرتبط بعملية استيراد الوقود.

كما تقرر خلال الاجتماع مد أنبوب غاز جديد لنقل الغاز من قضاء المحموديةإلى مدينة بسماية بطول 40 كم، لإيصال الغاز، من أجل أن تعمل محطة بسماية خلال الصيفبكامل قدرتها.

وشهد الاجتماع مناقشة سير الإنجاز للمشاريع الاستراتيجية لوزارة النفطغير المرتبطة بالبرنامج الحكومي، وهي مشاريع جولة التراخيص الخامسة والسادسة، ومشروعأنبوب نقل النفط (بصرة- حديثة)، وكذلك مناقشة نسب الإنجاز والمخطط له في العام الحالي،والمتحقق لشهر شباط الماضي، لمشاريع وزارة النفط ضمن البرنامج الحكومي.

وجرى وفق البيان، بحث نسب الإنجاز لمشاريع محور قطاع الاستخراج، المتعلقمنها بمشروع أنابيب ماء البحر المشترك في شركة نفط البصرة، ونسب الإنجاز في كل من؛مشروع محطة معالجة مياه البحر المشتركة، ومشروع الأنبوب البحري الرابع والخامس، ومشروعالأنبوب البحري الثالث، ومشروع استكمال تنفيذ مجمع غاز ارطاوي/ المرحلة الثانية، وتطويرحقول المنصورية وعكاز والفيحاء، وإحالة عقود جولة التراخيص الخامسة، ونسب الإنجاز فيمشروع وحدة التكسير بالعامل المساعد FCC.