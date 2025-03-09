العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار

2025-03-09 16:35:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد محافظ البصرة، أسعد العيدانيّ، مباشرته في تسيير أمور هيئة الاستثمار، مؤكداً عدم قانونية قرار مجلس المحافظة الأخير بإلغاء أمر إنهاء تكليف مدير الهيئة.

وقال العيدانيّ، لوكالة شفق نيوز، إنّ "كتاب إنهاء تكليف رئيس هيئة الاستثمار وكالة جاء بناءً على الصلاحيات المخولة إلينا، ولا توجد أي عداوة بيننا و بينه، وهو كلف بفترة المحافظ السابق و انتهت المدة القانونية لتكليفه".

وأضاف أن "كتاب رئيس مجلس المحافظة حول إلغاء الأمر الإداري السابق بإنهاء تكليف رئيس هيئة الاستثمار، يعتبر مخالفة قانونية ومهمة المجلس رقابية"، مؤكداً أن "المجلس لا يختصر بالرئيس، والقرارات يجب أن تصدر بتصويت كل الأعضاء".

وتابع العيداني: "باشرت اليوم في هيئة الاستثمار لتسيير الأعمال، وأبلغت الكوادر بأنها باقية ومستمرة بأعمالها من دون تغيير، وفتحنا باب الترشيح لمنصب رئيس الهيئة لترفع بعدها أسماء المرشحين إلى مجلس المحافظة، ومن يفوز بعدد الأصوات الأكثر داخل المجلس يفوز بالمنصب".

وكان مجلس محافظة البصرة، قد أصدر صباح الأحد، وثيقة رسمية تضمنت إلغاء الأمر الإداري الصادر من العيداني بخصوص إقالة رئيس هيئة الاستثمار وتكليف نفسه من موقع أدنى بالمنصب.

وجاء في الوثيقة التي حصلت عليها وكالة شفق نيوز، أن "الأمر الإداري الصادر من المحافظ مخالف للقانون كون منصب رئيس هيئة الاستثمار في المحافظة من المناصب العليا وهذا ما نصت عليه المادة 7/تاسعا - (1)، وأن إعفاءه يجب أن يكون من خلال المجلس".

واضافت الوثيقة، أنه "وفقاً للصلاحيات الممنوحة لمجلس المحافظة في القانون المشار إليه واستناداً إلى الرأي القانوني الصادر من اللجنة القانونية ولكون رئيس هيئة استثمار البصرة مكلف رسمياً من قبل رئيس الوزراء، وعليه لا يمكن إنهاء تكليفه إلا من خلال الجهة التي أصدرت أمر التكليف، وبناء على ذلك يعتبر الأمر الإداري فاقداً لسنده".

وباشر محافظ البصرة أسعد عبد الأمير العيدانيّ، صباح اليوم الأحد، في مقر هيئة الاستثمار مهامه رئيساً للهيأة من موقع أدنى، وفقاً لأمر إداري صدر سابقاً منه بتكليف نفسه بالمنصب.