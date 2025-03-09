"صورة الوجه" تعرقل تحديث البطاقة التموينية في العراق.. توضيح رسمي

2025-03-09 16:35:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أوضحت وزارة التجارة العراقية، يوم الأحد، بشأن عمليات تحديث البطاقة التموينية الإلكترونية، وبينما دعت إلى الاتصال بأرقام التواصل عند حدوث أي مشكلة بينها "صورة الوجه" عند التحديث، أعلنت المباشرة بإقليم كوردستان بعد الانتهاء من التحديث الحالي في العاصمة بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، لوكالة شفق نيوز، إن "تحديت البطاقة التموينية الإلكترونية بدأ العمل به في محافظة واسط ثم صلاح الدين ثم 4 محافظات هي (ميسان والديوانية وديالى والأنبار) وحالياً العمل في بغداد".

وأضاف حنون، أن "التحديث في بغداد وصل إلى رقم ممتاز يدل على تفاعل المواطنين، فقد وصل إلى قرابة النصف من السكان، بأعداد تقدر بـ3 ملايين شخص، وبعد الانتهاء من بغداد سيتم المباشرة بإقليم كوردستان، ومن ثم محافظات كربلاء وبابل والنجف والبصرة".

وحث، المواطنين الموجودين ضمن الرقعة الجغرافية لبغداد على "تحديث بياناتهم من خلال هذا التطبيق حتى الذين لديهم بطاقات في جهة الكرخ ممن تم تحديث بياناتهم عليهم التحديث مجدداً في هذا التطبيق وعبر الهواتف الجوالة".

وأكد المتحدث باسم التجارة، أن "كل التطبيقات والتحديثات السابقة التي حصلت في الوزارة ألغيت ولا يعتد بها، لأن عملية التحديث بدأت بتطبيق جديد موجود حالياً على (الآب ستور)".

وبيّن أن "من خلال هذا البرنامج بإمكان المواطنين استخدام كل عمليات البطاقة التموينية من خلال الهاتف الجوال من الشطر والنقل والإضافة، لذلك لا بد وأن يُحدّث المواطن على هذا التطبيق الجديد وبعد استكمال تحديث البيانات سيتم إطلاق الخدمات الخاصة بالبطاقة التموينية".

وعن أسباب وقف التحديث عند طلب "صورة الوجه" التي يعاني منها بعض المواطنين، أوضح حنون، أن "التطبيق لا يقبل سوى صورة الشخص الحقيقية، لذلك ربما بعض الأشخاص يحاولون تزوير الصورة باستخدام وجه أحد الأقرباء أو غير ذلك".

ودعا المتحدث باسم وزارة التجارة في ختام حديثه، من يواجه أي مشكلة، إلى "الاستفسار بالاتصال على رقم التواصل الموجود ضمن التطبيق، وسيرد عليه مهندسون مختصون لمعالجة المشكلة".

وأمس السبت، وجهت وزارة التجارة دعوة للمواطنين في بغداد لتحديث بيانات البطاقة التموينية، لافتة إلى أنه لم يبقَ إلا 20 يوماً للموعد النهائي للتحديث، فيما أشارت إلى أن 7 ملايين و500 ألف مواطن حدثوا بياناتهم لغاية الآن.