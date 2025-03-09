ردا على تقرير نشرته شفق نيوز.. مجلس الأنبار: معمل "الزجاج والسيراميك" مطروح للاستثمار

2025-03-09 16:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمارفي مجلس محافظة الأنبار، حميد دحام العلواني، يوم الأحد، عن قرب طرح معمل الزجاجوالسيراميك في المحافظة كفرصة استثمارية جديدة، عقب قرار فسخ العقد مع الشركةالروسية السابقة.

وقال العلواني، لوكالة شفق نيوز، إن"وزارة الصناعة كسبت قرار المحكمة لصالحها، ما يفتح المجال أمام استثمار جديدللمعمل، مع خطط لإدخال خطوط إنتاج حديثة ومتطورة بهدف تحسين جودة الإنتاج وتعزيزالاقتصاد المحلي".

وسبق أن نشرت وكالة شفق نيوز، يوم الخميسالماضي، تقريراً تناولت فيه الأوضاع في معمل الزجاج والسيراميك في محافظة الأنبار،والذي يشهد حالة من التوقف منذ سنوات، وسط محاولات متعثرة لإعادة تأهيله وتشغيله،وعلى الرغم من إحالته إلى الاستثمار في وقت سابق، إلا أن العقبات القانونيةوالإدارية، بالإضافة إلى نقص التمويل، حالت دون تنفيذ مشاريع التأهيل، ما تركالمعمل خارج الخدمة وأثر بشكل كبير على السوق المحلية والاقتصاد في المحافظة.

وأضاف العلواني، في تصريحه، الذي يأتي ردا علىتقرير نشرته وكالة شفق نيوز، حول توقف المعمل، أن "المعمل يضم عدة خطوطإنتاج، ما يتيح إمكانية استثمار كل خط بشكل مستقل وفق طبيعة المنتجات المصنعة،الأمر الذي يعزز فرص نجاح المشروع ويجذب شركات استثمارية ذات كفاءة عالية".

وأشار العلواني، إلى "دعم مجلس محافظةالأنبار الكامل لأي مشاريع تسهم في تنمية الاقتصاد المحلي"، مبيناً أن"الفرصة القادمة ستكون أكثر تنظيماً وجدية لضمان استغلال موارد المحافظةبالشكل الأمثل".

وأكد أن "المرحلة المقبلة ستشهد تحولاتإيجابية تسهم في تطوير اقتصاد الأنبار، مع التركيز على استقطاب مستثمرين جادينوقادرين على تنفيذ المشروع وفق أحدث المعايير".

ويعد المعمل أحد أهم المنشآت الصناعية فيالعراق، حيث كان يسهم في تغطية الطلب المحلي على منتجات الزجاج والسيراميك، ويوفرآلاف فرص العمل، لكن توقفه تسبب في خسائر اقتصادية كبيرة وارتفاع معدلات البطالة،ومع استمرار تعطل الإنتاج، تتجه الأنظار إلى خطط جديدة لطرحه للاستثمار مجددًا،وسط دعوات لتسريع الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيله وإنقاذه من الإهمال.