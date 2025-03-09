2025-03-09 17:00:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

حقق الاقتصاد السعودي نمواً خلال الربع الرابع من العام 2024 هو الأعلى وتيرة خلال عامين، ليصل إلى 4.5، وذلك مقابل انكماش بـ 4.3 في الربع الرابع من العام 2023. هذا وحقق الاقتصاد السعودي نمواً بـ 1.3 خلال العام 2024 ككل، وذلك مقارنة بانكماش بـ 0.8 خلال العام 2023. وشهدت الأنشطة الحكومية نمواً بـ 2.6 خلال العام 2024، وارتفعت الأنشطة غير النفطية بـ 4.3، بينما انكمشت الأنشطة نفطية بـ 4.5. هذا وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حوالي 4 تريليونات ريال في عام 2024، حيث حققت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي أعلى نسبة مساهمة بين الأنشطة الاقتصادية والتي بلغت 22.3، تليها أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 16.2، ومن ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 10.3، تليها أنشطة الصناعات التحويلية ما عدا تكرير الزيت بمساهمة قدرها 9.1، ثم الأنشطة العقارية بنسبة 6. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام