كورتوا وروديجر خارج موقعة ريال مدريد ورايو فاليكانو

2025-03-09 17:05:02 - المصدر: واع

متابعة - واعأعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، قائمة فريقه لمباراة رايو فاليكانو المقرر لها، اليوم الأحد، في الجولة الـ27 من الدوري الإسباني.وشهدت اختيارات أنشيلوتي غياب كل من أنطونيو روديجر وتيبو كورتوا وداني كارفاخال وإيدير ميليتاو وداني سيبايوس، بينما استعاد الميرنجي خدمات الإنجليزي جود بيلينجهام.ووفقا لخوسيه لويس سانشيز، الصحفي الشهير ببرنامج الشيرنجيتو الإسباني، فإن استبعاد كورتوا من مباراة اليوم للراحة، فيما سيشارك أندري لونين في التشكيل الأساسي.في المقابل، يغيب روديجر وكارفاخال وميليتاو وسيبايوس بسبب الإصابة.وجاءت قائمة ريال مدريد كاملة لمباراة اليوم، كالآتي:حراسة المرمى: لونين - فران جونزاليس - سيرجيو ميستري.الدفاع: ألابا - فاسكيز - فران جارسيا - فيرلاند ميندي - أسينسيو.الوسط: جود بيلينجهام - كامافينجا - فالفيردي - مودريتش - تشواميني - أردا جولر.الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو - إندريك - إبراهيم دياز.ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الليجا برصيد 54 نقطة، متأخرًا بـ3 نقاط خلف برشلونة صاحب الصدارة ونقطتين عن الوصيف أتلتيكو مدريد.وعلى الجانب الآخر، يحتل رايو فاليكانو المركز السابع في جدول ترتيب الليجا برصيد 36 نقطة.المصدر: كورة