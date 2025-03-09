الاتحاد الأسيوي يلغي ‏نتيجة مباراة هيروشيما وليون سايلرز في دوري أبطال آسيا2

2025-03-09 17:05:02 - المصدر: واع

متابعة – واع

ألغى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نتيجة مباراة الذهاب في دور الثمانية لدوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم، والتي انتهت بفوز سانفريس هيروشيما على ليون سيتي سايلرز.

حقق الفريق الياباني فوزًا بنتيجة 6-1 على منافسه السنغافوري في هيروشيما يوم الأربعاء الماضي، لكن الاتحاد الآسيوي أعلن أنه يجب على الفريق الياباني خسارة المباراة بسبب إشراك اللاعب فاليري جيرما، الذي كان من المفترض أن يقضي عقوبة إيقاف لثلاث مباريات.

واعتبر ليون سيتي فائزًا 3-0 في مباراة الذهاب، بينما فرضت على هيروشيما غرامة قدرها 1000 دولار وخسر نصف رسوم المشاركة البالغة 160 ألف دولار.

وانضم جيرما إلى هيروشيما قادمًا من فريق ماك آرثر الأسترالي الشهر الماضي، ودخل تشكيلة سانفريتشي لمواجهة ليون سيتي قبل استكمال عقوبة الإيقاف بسبب سلوكه في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي العام الماضي.

وشارك المهاجم الفرنسي بديلاً في الشوط الثاني أمام ليون سيتي وسجل الهدف السادس لفريقه قبل 16 دقيقة من نهاية المباراة، وبدا أن هيروشيما على وشك التأهل بسهولة إلى الدور قبل النهائي من البطولة القارية.

وسيخوض هيروشيما مباراة الإياب يوم الأربعاء على ملعب جالان بيسار في سنغافورة، وهو بحاجة إلى تعويض تأخره بثلاثة أهداف من أجل التقدم إلى الدور قبل النهائي.