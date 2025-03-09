2025-03-09 18:00:06 - المصدر: الطاقة

يواجه قطاع الكهرباء في العراق خطرًا وشيكًا لانقطاعات متكررة خلال المدّة المقبلة، إذا لم تتمكن الحكومة من توفير بدائل موثوق بها، بعد قرار أميركي بإنهاء الإعفاء من شراء الإمدادات الإيرانية. ووفق المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، ألغت إدارة الرئيس دونالد ترمب يوم السبت (8 مارس/آذار 2025) إعفاءً كان يسمح للعراق بدفع …

إقرأ: قطاع الكهرباء في العراق قد يشهد أزمة انقطاعات بعد قرار أميركي على منصة الطاقة



