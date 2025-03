2025-03-09 18:00:20 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:تمكن نادي الناصرية الكروي من تحقيق فوز ثمين على نظيره نادي غاز الشمال بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الممتاز. وفي تصريح لشبكة أخبار الناصرية أكد مشرف نادي الناصرية، صاحب شريف، أن هذا الفوز جاء ليعزز من...

The post الناصرية يحقق فوزاً مستحقاً على غاز الشمال ويستعد لملاقاة الموصل في الجولة المقبلة appeared first on شبكة اخبار الناصرية.