الحزبان الكورديان يقتربان من اتفاق نهائي قبيل اجتماع حاسم برئاسة مسعود بارزاني

2025-03-09 18:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفتعضو الاتحاد الوطني الكوردستاني، ريزان الشيخ دلير، يوم الأحد، عن وجود اتفاقمرتقب للحزبين الرئيسيين في إقليم كوردستان لتشكيل الحكومة الجديدة، فيما أشارتإلى وجود اجتماع مرتقب مع زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، لحسمالتفاصيل.

وقالت الشيخدلير، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزبالديمقراطي الكوردستاني أصبحا قريبين جداً من التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن تشكيلالحكومة في إقليم كوردستان"، مشيرة إلى أن "التفاهمات بين الجانبين تشملتوزيع المناصب الوزارية".

وأضافت الشيخدلير، أن "الاتفاق بين الحزبين بات شبه مكتمل، ولم يتبقَ سوى الاجتماعالنهائي مع زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسعود بارزاني، لحسم التفاصيلالنهائية وضمان تنفيذ الاتفاق على أرض الواقع".

وبعد الانتخاباتالبرلمانية في إقليم كوردستان العراق، التي أجريت في شهر تشرين الأول 2024، لمتتمكن القوى السياسية الكوردية من التوصل إلى اتفاق على تشكيل حكومة جديدة.

ورغم مرور نحو 5أشهر على الانتخابات، ما يزال الإقليم يعاني من الجمود السياسي، حيث تعمل الحكومةالحالية بتصريف الأعمال منذ انتهاء ولايتها في 2022.