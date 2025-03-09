نقابة صحفيي كوردستان تدين اعتقال الآسايش للصحفي بشدار بازياني في السليمانية

2025-03-09 18:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ دانت نقابة صحفيي كوردستان، يوم الأحد، قيام جهاز الآسايش في محافظةالسليمانية باعتقال الصحفي بشدار بازياني من دون إشعار مسبق.

وجاءفي بيان للنقابة ورد لوكالة شفق نيوز، أن اعتقال الصحفي بشدار بازياني من قبل آسايشالسليمانية من دون إشعار مسبق ومن دون قرار قضائي يعد خرقاُ لقانون العمل الصحفيفي إقليم كوردستان.

وأضافالبيان أن عدم السماح لذوي الصحفي المعتقل بزيارته يعد خرقاً قانونياً واضحاًوبعيد عن احترام أسس حرية الرأي والصحافة.

وأشارالبيان إلى أن مجلس النقابة يطالب بإطلاق سراح فوري للصحفي بشدار بازياني، مطالباًبعدم حرف ملف اعتقاله عن مساره، حسب مضمون البيان.