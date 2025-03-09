حكومة كوردستان تقرر إطفاء الفوائد المصرفية عن المستفيدين من القروض الزراعية

2025-03-09 18:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ قررت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، يوم الأحد، إعفاء المقترضينمن الفوائد المصرفية المترتبة على القروض الزراعية المتبقية في ذمتهم، في حال تسديدهاخلال السنة المالية الحالية 2025.

وجاء في كتاب رسمي للوزارة، اطلعت عليه وكالةشفق نيوز، موجه إلى المديرية العامة للمصارف المتخصصة، مذيل بتوقيع وزير الماليةوالاقتصاد آوات جناب نوري، أن مجلس وزراء الإقليم أصدر إعفاء على الفوائد المترتبةعلى القروض الزراعية.

واستندقرار الوزارة على كتاب لمجلس وزراء إقليم كوردستان بالرقم 15786 والمؤرخ في 12/11/2024،والمتضمن ثلاث نقاط، موضحاً أن النقطة الأولى تتضمن الموافقة على إعفاء الديونالمترتبة على الفوائد الخاصة بالقروض الزراعية الممنوحة للفلاحين الذين لميستطيعوا سدادها بسبب الأزمة المالية.

وأضافالكتاب أن النقطة الثانية أكدت على أن الإعفاء شمل الذين قاموا بتسديد كامل مبلغالقرض وبقيت فوائده بذمتهم، منوهاً إلى أن النقطة الثالثة شددت على أن يقومالمقترض بتسديد القرض خلال السنة المالية 2025 ويتم شموله بالإعفاء بعد تسديدالقسط الأخير من مبلغ القرض.