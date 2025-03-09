2025-03-09 18:18:04 - المصدر: ايشان

رد تقرير، نشرته صحيفة “العرب” السعودية، على الإدارة السورية الجديدة بعنف شديد على العمليات التي نفذتها مجموعات صغيرة من العلويين، وتجاوز الرد المسلحين إلى تنفيذ عمليات قتل عشوائية طالت المئات من العلويين. واعتبر التقرير، أن المرونة التي تبديها إدارة أحمد الشرع في خطابها الخارجي لا تعني أنها تغيرت أو أنها ضعيفة ويمكن لاحتجاجات متفرقة أن […]

ظهرت المقالة تقرير سعودي: إدارة الشرع تستعيد وجه القاعدة بالقتل على الهوية أولاً على ايشان.



