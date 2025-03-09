2025-03-09 19:00:05 - المصدر: الطاقة

يبحث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خطط وزارة الكهرباء في العراق لتجهيز الطاقة الكهربائية خلال فصل الصيف المقبل، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ عدد من المشروعات التابعة لقطاع النفط في البلاد. وبحسب بيان، حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، ترأّس السوداني، اليوم الأحد 9 مارس/آذار (2025) الاجتماع الدوري الخاص بمتابعة تنفيذ مشروعات القطاع النفطي، والوقوف …

إقرأ: العراق يبحث خطة تجهيز الكهرباء في الصيف على منصة الطاقة



