2025-03-09 19:20:01 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأحد، بدء ترويج معاملات 192 مشروعاً صناعياً مسجلاً للاقتراض عبر منصة مهن.وقال معاون مدير القروض في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية محمد اسامة ناصر لوكالة الأنباء العراقية (واع): إننا "أطلقنا اليوم وجبة تتضمن 192 اسماً ممن لديهم مشاريع مسبقة ويمتلكون إجازة خدمات صناعية ممنوحة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية".وأضاف ناصر، أننا "فتحنا رابطاً للتسجيل عن طريق منصة مهن لمدة أكثر من خمسة أشهر، وتم تسجيل العدد المذكور خلالها فاطلقنا هذه الوجبة لترويج معاملاتهم".وتابع أن "هؤلاء لديهم مشاريع قائمة وسجلوا على منصة مهن، وسنقوم بإجراء كشف لإلقاء نظرة على مشاريعهم لنرى قيمة التطور الطلوب لنصرف القرض على هذا الأساس، ان كان 20 مليوناً او 30 مليوناً أو 50 مليونا سنهيئ الدعم الكافي لإنجاح المشروع".ونوه ناصر بأننا "نعتبر أن عمالاً مضمونين: عاملاً واحداً إن كان القرض 20 مليوناً، أو عاملين إذا كان القرض 30 مليوناً، أو ثلاثة إذا كان القرض 50 مليوناً".وتابع أن "منصة مهن سجلت أكثر من 10 آلاف مشروع منذ 2023، وهذه المشاريع تجارية صناعية زراعية خدمية كل أنواع المشاريع، ونحن نتابع المشاريع إذ تطلع عليها لجنة كشف في بداية المشروع ونعطي الدفعة الثانية بعد الكشف الأول، وبعد الدفعة الثانية نواصل المتابعة لمدة ثلاث أشهر بعدها، ثم تكون المتابعة نصف سنوية".