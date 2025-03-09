المرور: تمديد تسجيل المركبات المسجلة قديما والفحص المؤقت

2025-03-09 19:20:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الأحد، تمديد مراجعة مالكي المركبات المسجلة في نظام التسجيل القديم، والفحص المؤقت، والمشروع الموازي.وأشارت المديرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إلى " تمديد مراجعة مالكي المركبات المسجلة في نظام التسجيل القديم، والفحص المؤقت، والمشروع الموازي الى مواقع تسجيل المركبات ضمن مديريات مرور بغداد والمحافظات ولمدة شهرين لغرض تسجيلها ضمن نظام المشروع الوطني اعتباراً من 15/3/2025 ".وأضافت، أنه "يعاقب المتخلف عن المراجعة بغرامة مالية مقدارها ( 100000) مائة ألف دينار استناداً لأحكام المادة (25) ثانيا (أ) من قانون المرور رقم (8) لسنة 2019 واتخاذ الإجراءات القانونية الأخرى بحق المركبة المخالفة".وأوضحت، أن " التمديد يشمل تسجيل المركبات المسجلة قبل عام 2003 والمركبات التي تحمل لوحات فحص مؤقت والمركبات المسجلة ضمن نظام المشروع الموازي وتسجيلها ضمن نظام المشروع الوطني لمدة شهرين اعتباراً من تاريخ 15/3/2025".