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العراق يشدد على الأمن السوري ويحذر من تنامي داعش

العراق يشدد على الأمن السوري ويحذر من تنامي داعش
العراق يشدد على الأمن السوري ويحذر من تنامي داعش
2025-03-09 19:25:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى أكد وزير الخارجية ، فؤاد حسين، اليوم الأحد، ان "محاربة داعش الارهابي يتطلب دعما إقليميا ودوليا". وقال حسين في كلمة العراق بمؤتمر دول جوار سوريا المنعقد في العاصمة الأردنية عمان، ان: "العمل لمواجهة داعش الارهابي لا يحتاج مجهودا سوريا فقط بل تعاونا إقليميا ودوليا". وأضاف "الاستقرار في سوريا يحتاج إلى فتح الحوار مع […]

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