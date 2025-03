العراق يشدد على الأمن السوري ويحذر من تنامي داعش

2025-03-09 19:25:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى أكد وزير الخارجية ، فؤاد حسين، اليوم الأحد، ان "محاربة داعش الارهابي يتطلب دعما إقليميا ودوليا". وقال حسين في كلمة العراق بمؤتمر دول جوار سوريا المنعقد في العاصمة الأردنية عمان، ان: "العمل لمواجهة داعش الارهابي لا يحتاج مجهودا سوريا فقط بل تعاونا إقليميا ودوليا". وأضاف "الاستقرار في سوريا يحتاج إلى فتح الحوار مع […]

