التجارة تنشر إحصائية جديدة بعدد المحدثين لبيانات البطاقة التموينية

2025-03-09 19:45:37 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت وزارة التجارة، الأحد، إحصائية جديدة لعدد المواطنين الذين حدثوا بياناتهم الخاصة بالبطاقة التموينية. وقالت الوزارة في بيان، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إنه تم تسجيل إحصائية جديدة في عدد المواطنين الذين قاموا بتحديث بياناتهم الخاصة بالبطاقة التموينية، مبينة، أنه بلغ عدد المحدثين أكثر من 10,450,660 مواطنًا في المحافظات التي تم إطلاق التحديث فيها. وأضافت، أن هذا التقدم يأتي في إطار الجهود الحكومية المستمرة الرامية إلى تحسين خدمات الدعم التمويني وضمان وصولها إلى المستحقين، مما يسهم في تحقيق العدالة في توزيع المواد التموينية ويعزز كفاءة النظام. ودعت الوزارة المواطنين الذين لم يقوموا بتحديث بياناتهم بعد إلى الإسراع في التحديث؛ لضمان استفادتهم من الدعم الحكومي وتعزيز مستوى معيشتهم، إلى جانب التأكيد على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والمواطنين لتحقيق الأهداف المنشودة. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام