مدينة مصر تحقق مبيعات بقيمة 41 مليار جنيه خلال 2024

2025-03-09 19:45:37 - المصدر: الاقتصاد نيوز

حققت شركة مدينة مصر، المدرجة في البورصة المصرية، إيرادات بقيمة 8.2 مليار جنيه خلال 2024، وبلغ صافي الربح 2.8 مليار جنيه. وخلال الربع الأخير من عام 2024 بلغت الإيرادات 952.5 مليون جنيه، وبلغ صافي الربح 262.7 مليون جنيه، بينما تجاوزت المبيعات التعاقدية 8.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة، بحسب بيان صادر عن الشركة اليوم الثلاثاء. وارتفعت المبيعات التعاقدية بمعدل سنوي بنسبة 37.1، لتسجل 41 مليار جنيه خلال عام 2024، بفضل استمرار معدلات الطلب القوية ومواصلة إطلاق مشروعات جديدة. ووافق مجلس إدارة شركة مدينة مصر على مشروع توزيع أرباح عن عام 2024 بواقع 25 قرشاً لكل سهم. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام