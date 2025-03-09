2025-03-09 20:00:06 - المصدر: الطاقة

دخلت مرافق الغاز في حقل نفط آزار (Azar) الإيراني حيز التشغيل بنجاح، في خطوة مهمة نحو التطوير المستدام لصناعة النفط والغاز المحلية، وفق متابعات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن). وكانت أول شحنة نفط خام قد استُخرِجت من حقل آزار في مارس/آذار (2017)، قبل ارتفاع الإنتاج إلى 30 ألف برميل يوميًا في الشهر التالي …

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