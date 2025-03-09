رئيس الوزراء يشارك مجموعة من عمال النظافة مائدة إفطار شهر رمضان
2025-03-09 20:05:02 - المصدر: واع
بغداد - واع
شارك رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، مجموعة من عمال النظافة مائدة إفطار شهر رمضان المبارك.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن " رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني شارك مجموعة من عمال النظافة مائدة إفطار شهر رمضان المبارك".
شارك رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، مجموعة من عمال النظافة مائدة إفطار شهر رمضان المبارك.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن " رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني شارك مجموعة من عمال النظافة مائدة إفطار شهر رمضان المبارك".