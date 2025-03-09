رئيس الوزراء يشارك مجموعة من عمال النظافة مائدة إفطار شهر رمضان

2025-03-09 20:05:02 - المصدر: واع

بغداد - واعشارك رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، مجموعة من عمال النظافة مائدة إفطار شهر رمضان المبارك.وقال ‏المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن " رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني شارك مجموعة من عمال النظافة مائدة إفطار شهر رمضان المبارك".