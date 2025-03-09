المرور تعلن تمديد تسجيل المركبات في المشروع الوطني

2025-03-09 20:15:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الأحد، (9 آذار 2025)، تمديد مراجعة مالكي المركبات المسجلة في نظام التسجيل القديم، والفحص المؤقت، والمشروع الموازي ضمن نظام المشروع الوطني.

وأشارت المديرية في بيان تلقته، "بغداد اليوم"، إلى "تمديد مراجعة مالكي المركبات المسجلة في نظام التسجيل القديم، والفحص المؤقت، والمشروع الموازي الى مواقع تسجيل المركبات ضمن مديريات مرور بغداد والمحافظات ولمدة شهرين لغرض تسجيلها ضمن نظام المشروع الوطني اعتباراً من 15/3/2025".

وأضافت، أنه "يعاقب المتخلف عن المراجعة بغرامة مالية مقدارها 100 ألف دينار استناداً لأحكام المادة (25) ثانيا (أ) من قانون المرور رقم (8) لسنة 2019 واتخاذ الإجراءات القانونية الأخرى بحق المركبة المخالفة".

وأوضحت المرور، أن "التمديد يشمل تسجيل المركبات المسجلة قبل عام 2003 والمركبات التي تحمل لوحات فحص مؤقت والمركبات المسجلة ضمن نظام المشروع الموازي وتسجيلها ضمن نظام المشروع الوطني لمدة شهرين اعتباراً من تاريخ 15/3/2025".



