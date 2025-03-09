ريال مدريد يتغلب على رايو فاليكانو ويرتقي وصافة الليجا

2025-03-09 20:20:02 - المصدر: واع

متابعة - واعحقق ريال مدريد فوزا مهما على نظيره رايو فاليكانو بهدفين مقابل هدف واحد لحساب الجولة(27) من الدوري الإسباني.تقدم ريال مدريد بالهدف الأول بواسطه كيليان مبابي في الدقيقة (30) , وأضاف فينيسيوس جونيور الهدف الثاني للريال في الدقيقة (34) بعد مجهود فردي رائع.وقلص اللاعب بيدرو دياز الفارق لفريق رايو فاليكانو بتسجيله الهدف الأول لفريقه في الدقيقة (47).وبهذه النتيجة ارتقى ريال مدريد الى المركز الثاني برصيد (57)نقطة ، فيما حافظ فاليكانو على مركزه السابع برصيد (36) نقطة.