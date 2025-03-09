2025-03-09 20:25:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت دول "جوار سوريا" العراق والأردنوتركيا، مساء الأحد، دعمها الكامل لاستقرار سوريا الجديدة، فيما دعا وزير الخارجيةفؤاد حسين إلى فتح "حوار سوري" يشمل جميع مكونات الشعب.

وانطلق في العاصمة الأردنية عمان، يوم الأحد، اجتماع دولالجوار السوري، بمشاركة العراق، والهادف إلى مناقشة التحديات الأمنية المشتركة.

ويشارك من العراق في الاجتماع، نائب رئيس مجلس الوزراءوزير الخارجية فؤاد حسين، ووزير الدفاع ثابت العباسي، ورئيس جهاز المخابرات الوطنيحميد الشطري.

فيما يشارك من الجانب التركي، وزير الخارجية هاكان فيدان،ووزير الدفاع يشار غولر، ورئيس وكالة الاستخبارات الوطنية إبراهيم قالن، ومنسوريا، وزير الخارجية أسعد الشيباني، وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ورئيس جهازالاستخبارات أنس خطاب، ومن لبنان، وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، وزير الدفاعالوطني اللواء ميشال منسى، ومدير المخابرات العميد أنطوان قهوجي.

وفي ختام الاجتماع، قال وزير خارجية العراق فؤاد حسين: "منالمهم فتح حوار سوري يشمل جميع مكونات الشعب لتحقيق الاستقرار"، مردفاً:"محارية داعش يتطلب دعما إقليميا ودوليا، واستقرار العراق ينبع من استقرارسوريا".

بدوره، ذكر وزير خارجية الأردن، أيمن الصفدي، أن"أمن سوريا واستقرارها جزء لا يتجزأ من استقرار المنطقة"، مستدركاً بالقول:"الاجتماع أكد الموقف الموحد لمحاربة الإرهاب ومكافحة داعش، ندعم سوريا بمايحقق أمنها واستقرارها".

وفي السياق، قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إنبلاده تدين سياسات إسرائيل التوسعية في سوريا، مضيفاً: "ندعم كل الخطوات لحفظأرواح كل السوريين، يجب أن يبقى جميع مكونات الشعب السوري بعيدا عن إذكاء النعرات".

في المقابل، قال وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني:"مستعدون للاستمرار في العمل المشترك من أجل مستقبل أفضل للمنطقة"، مؤكداً:"نحمي كل مكونات الشعب السوري ولا نميز بينها ولن نسمح بتكرار مآسي الشعبالسوري".

وأضاف الشيباني: "الحكومة السورية الجديدة هي الضامنللسلم الأهلي، لن نسمح لأي جهة أن تأخذ دور الدولة وكل من تورط في الانتهاكاتسيحال للقضاء".

وكانت وكالة شفق نيوز، نشرت يوم 27 شباط/فبراير الماضي،نقلاً عن مصادر مطلعة، بقرب الإعلان عن تشكيل التحالف الرباعي الاستراتيجي بين(العراق - تركيا - سوريا - الأردن).

واعتبرت المصادر التي تحدثت للوكالة، أن "الوضعوالمرحلة الحالية تتطلب الاسراع في تنفيذ المهام المنوطة بالتحالف بضبط أمنالمنطقة ومنع تحركات الجماعات الارهابية من ممارسة انشطتها القتالية، خصوصا عندالمناطق الرخوة القريبة من الشريط الحدودي الواصل بين الدول المتحالفة أو حتى داخلالمدن".

وفي بداية يناير/كانون الثاني الماضي وقع الأردن مع سوريااتفاقية تنص على تأسيس لجنة مشتركة لضمان أمن الحدود، وذلك خلال زيارة وزيرالخارجية السوري أسعد الشيباني لعمان، التي بحث فيها مع نظيره الأردني أيمن الصفديقضايا تهريب السلاح والمخدرات واللاجئين السوريين والتعاون الاقتصادي.

وقبلها أوفد العراق رئيس الاستخبارات حميد الشطري إلىدمشق، ووفقا لما أكدته وسائل إعلام سورية وعراقية، فإن اللقاء ناقش ضرورة العملالمشترك لضمان عدم عودة ظهور تنظيم الدولة.

وأفادت وكالة رويترز، يوم أمس، في خبر ترجمته وكالة شفقنيوز، بأن اجتماعاً سيعقد في العاصمة عمان غداً الأحد، يضم العراق وسوريا والأردنوتركيا، لمناقشة التعاون الأمني والتطورات الإقليمية، وأكدت أن وزراء خارجية الدولالأربع سيحضرون الاجتماع بالإضافة إلى وزراء الدفاع أو الزعماء العسكريين، ورؤساءمنظمات الاستخبارات في البلدان الأربع.

‎وأضافت، أنالمسؤولين سيناقشون التعاون في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة،فضلا عن التطورات الإقليمية.