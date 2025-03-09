أربيل.. الشرطة تعتقل 4 أشخاص بتهمة "الاعتداء والتخريب" (فيديو)

2025-03-09 20:25:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنتمديرية شرطة محافظة أربيل، يوم الأحد، إلقاء القبض على أربعة أشخاص بتهمة"الاعتداء والتخريب".

وذكرت الشرطة،في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها "ألقت القبض على أربعة أشخاص بينهم أبوأبنه من قضاء خبات، قاما بالهجوم على منزل بسبب خلاف اجتماعي، وبعد تسجيل شكوىضدهم، تم القبض عليهما بعملية خاصة بناءً على قرار من القضاء".

وأشار البيان،إلى "إحالتهم إلى المحكمة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم".

ودعت شرطة أربيلالمواطنين، إلى "عدم اللجوء إلى العنف في حل الخلافات"، مؤكدةً"ضرورة إبلاغ الجهات الأمنية عند وقوع أي مشكلة".