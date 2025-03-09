جامعة السليمانية الأولى بكوردستان والثامنة على العراق في تصنيف (SciMago) الدولي

2025-03-09 20:25:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تصدرت جامعة السليمانية تصنيف جامعات إقليم كوردستان وفقًا لمؤشر (SciMago) للأداء البحثيوالابتكار والتأثير المجتمعي لعام 2025، فيما حلت الجامعة التكنولوجية في دهوك في المرتبةالثانية، على مستوى الجامعات العراقية.

ووفقاً لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للجامعة التكنولوجية في السليمانية،ورد لوكالة شفق نيوز، فإن تصنيف (SciMago) يستند إلى مجموعة من المعايير تشمل الأداء البحثي، والابتكار، والتأثيرالمجتمعي، حيث يتم تقييم الجامعات بناءً على بياناتها المسجلة لدى المؤسسة الدولية.

وأشار البيان إلى أن جامعة السليمانية، والجامعة التكنولوجية في السليمانية،هما من بين الجامعات الحكومية التي قدمت بياناتها للمؤسسة، ما أتاح لهما دخول التصنيفالدولي.

كما أكد أن التصنيف يعتمد على تقييم شامل للجامعات وفق معايير دقيقة تشملالإنتاج البحثي، وبراءات الاختراع، ومدى تأثير المؤسسات الأكاديمية في المجتمع.

ويعكس هذا التصنيف التطور الأكاديمي والبحثي للجامعات في إقليم كوردستان،كما يعزز من مكانتها على الصعيدين المحلي والدولي، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون العلميوالبحثي مع المؤسسات الأكاديمية العالمية.