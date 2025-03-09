إقليم كوردستان.. خطة حكومية "حاسمة" لتوزيع الأراضي على الموظفين

2025-03-09 20:25:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكدوزير البلديات والسياحة في إقليم كوردستان، ساسان عوني، يوم الأحد، أهمية معالجةالمشكلات القانونية والفنية واللوجستية التي تعرقل عملية توزيع الأراضي علىالموظفين في السليمانية وحلبجة وإدارات گرميان ورابرين.

ووفقاً لبيانصادر عن الوزارة، ورد لوكالة شفق نيوز، ترأس عوني، اليوم، اجتماعاً خاصاً لمناقشةسير العملية، بحضور مستشارين ومدراء عامين من دوائر التخطيط العمراني والشؤونالقانونية، إلى جانب رؤساء بلديات المناطق المشمولة ومدراء عامين للبلدياتوالتخطيط العمراني.

وأضاف البيان،أن "الاجتماع استعرض الوزير آليات التنفيذ، واستمع إلى الملاحظات والمطالبالمقدمة من الجهات المعنية، فيما قدمت البلديات بيانات وخرائط توضيحية حول الأراضيالمتاحة والمشكلات التي تواجه عملية التوزيع".

وأكد عوني، وفقالبيان "جدية الوزارة في المضي قدماً بعملية التوزيع"، داعياً البلدياتإلى "تكثيف جهودها لضمان حصول الموظفين المستحقين على الأراضي المخصصة لهم".

ووجّه الوزيرالبلديات، بـ"العمل المشترك مع الجهات المختصة لحل جميع المشكلات القانونيةوالفنية، ومراجعة آليات الفرز وتحديد الأراضي"، مؤكداً على "البحث عنمواقع بديلة في حال عدم توفر أراضٍ مناسبة، وضمان استيفاء العملية كافة المتطلباتالقانونية والتنظيمية".