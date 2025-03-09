"آلة التدمير" في كركوك تهدد "الأطواق التراثية" ومطالبات بالتدخل لحماية هوية المدينة

2025-03-09 20:25:10 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ طالب عضو مجلس كركوك، أحمد رمزي كوبرلو، يوم الأحد، دائرة الآثار والتراثبالتدخل والمحافظة على الأطواق التراثية الموجودة في الأحياء القديمة.

وقالكوبرلو لوكالة شفق نيوز، إنه "وجّهت مذكرة رسمية إلى رئيس مجلس محافظة كركوك،محمد إبراهيم الحافظ، طالبت فيها بترميم أطواق في الممرات والأزقة القديمة بمدينةكركوك، وذلك في إطار الجهود الرامية للحفاظ على التراث المعماري والتاريخي وتعزيزالطابع الجمالي للمدينة".

وتابعأن "رئيس مجلس محافظة كركوك وجّه دائرة آثار كركوك لاتخاذ الإجراءات اللازمةلتنفيذ أعمال الترميم، بما يضمن الحفاظ على الهوية التاريخية والمعماريةللمدينة".

وفيالسياق، أوضح المختص في تراث كركوك، عباس البياتي، لوكالة شفق نيوز، أن "كركوكفيها أحياء كثيرة تحتاج للمحافظة عليها وخاصة وهي من الأحياء التراثية القديمة والمحافظةعليها ستساهم في المحافظة على تراث كركوك".

وأضاف"كركوك حريصة على الحفاظ على رصانتها وتاريخها الذي يعكس التعايش والانسجام والتنسيقوالترابط بين مكوناتها عبر العصور"، مشيراً إلى أن "علي باشا الذي عينمتصرفاً على مدينة كركوك، ساهم في إعمار المدينة مساهمة كبيرة".

وبينأن "قصر المجيدية (مجيدية سرايي) يضم 70 غرفة كبيرة، وأطلقت عليه هذه التسميةتيمناً باسم السلطان العثماني عبد المجيد، وقد ضم المبنى ولسنوات طويلة مبنىالمتصرفية والمالية والعدلية ومديرية الطابو".

ولفتالبياتي إلى أن "هناك محلات قديمة في كركوك، هي: القورية، وأوجي، وإمام قاسم،وبريادي، وأطراف القلعة، والمصلى، وغيرها من الأحياء التراثية التي بدأت يدالاستثمار يصل إليها والحفاظ على هذه الأحياء جزء مهم من المحافظة على تراثالمحافظة".

وشددعلى أن "التطور العمراني في كركوك وزحف هدم البناء ساهم بشكل كبير في تراجعهذه الأحياء، وإذا استمر الحال بهذه الصورة فأن الأحياء التراثية تتراجع أمامزحف آلة التدمير".