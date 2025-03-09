2025-03-09 20:25:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تعاني منطقة الزراعة في محافظة الأنبار منفيضانات واسعة بسبب اختناقات في شبكات الصرف الصحي، ما أدى إلى غرق الشوارعوالمنازل وتعطيل الحياة اليومية.

وأعرب الأهالي، خلال حديثهم لوكالة شفق نيوز، عن استيائهممن تكرار هذه الأزمة، مطالبين الجهات المعنية بسرعة التدخل لمعالجة المشكلة وتصريفالمياه المتراكمة قبل تفاقم الأوضاع.

وتحدث المواطن فراس سمير، أحد سكان المنطقة، للوكالة، عنحجم المعاناة التي يواجهونها، قائلًا: "الوضع في منطقة الزراعة أصبح كارثيًا،فالمياه تحاصرنا من كل جانب، ولا يمكننا الخروج من منازلنا بسهولة. الأطفال لميتمكنوا من الذهاب إلى مدارسهم، والكثير من المحال التجارية أغلقت بسبب تسرّبالمياه إليها".

وأضاف أن "هذه المشكلة ليست جديدة، لكن في كل مرةنواجه نفس المعاناة دون حلول جذرية، نطالب الجهات المختصة بالتحرك الفوري لشفطالمياه وإيجاد حل دائم لمشكلة الصرف الصحي، لأن الوضع لم يعد يُحتمل، ونحن لا نطلبشيئًا مستحيلًا، فقط نريد أن نعيش في بيئة نظيفة وآمنة بعيدًا عن هذه الأزماتالمتكررة".

من حانبه، أكد معاون محافظ الأنبار للشؤون الخدمية، الحكمحسين علي، للوكالة، أن "الجهات المختصة تواصل جهودها لمعالجة تجمعات مياهالأمطار في منطقة الزراعة، التي شهدت كميات كبيرة من الهطول خلال اليومينالماضيين".

وأوضح علي أن "مشروع شبكات الصرف الصحي في المنطقةقد اكتمل بمرحلته الأولى والثانية قبل ستة أشهر، لكنه ما يزال بانتظار الإحالة النهائيةلمرحلة المضخات والتبليط من قبل وزارة الإعمار والإسكان، وهو ما تأخر بسبب عدمتوفر التخصيصات المالية".

وأشار إلى أن "الفرق الخدمية باشرت منذ يوم أمس بسحبالمياه باستخدام المضخات والغطاسات، بالإضافة إلى الاستعانة بتناكر لسحب المياه منعدة مواقع، منها المنطقة المحيطة بمدرسة البنات وجهة تربية البنات".

وخلص معاون المحافظ، إلى القول إن "الجهود مستمرةعلى مدار الساعة، ومن المتوقع أن تكتمل عملية سحب المياه بالكامل بحلول يوم غد،تمهيدًا لبدء فرش الطرق وفق خطة متكاملة لإعادة تأهيل المنطقة".