ريال مدريد يهزم فاليكانو ويزاحم برشلونة في وصافة الليغا

2025-03-09 21:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

حقق ريال مدريد فوزًا مهمًا بنتيجة (2-1) على ضيفه رايو فاليكانو، مساء اليوم الأحد، (9 آذار 2025)، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإسباني.

وسجل هدفي الميرينجي: كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور في الدقيقتين 30 و34، بينما أحرز بيدرو دياز هدف رايو فاليكانو الوحيد، في الدقيقة (45+2).

واستفاد ريال مدريد من خسارة أتلتيكو مدريد (56 نقطة) أمام خيتافي (2-1)، اليوم أيضا، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا، برصيد 57 نقطة، متساويًا مع المتصدر برشلونة في عدد النقاط، لكنه متأخر بفارق الأهداف.

ولعب البارسا مباراة أقل، حيث تأجلت مواجهته ضمن هذه الجولة مع أوساسونا، بسبب وفاة طبيب الفريق الكتالوني، كارليس مينيارو جارسيا.

من جانبه، تجمد رصيد رايو فاليكانو عند 36 نقطة، في المركز السابع.

بدأ ريال مدريد المباراة بضغط هجومي، وكاد فينيسيوس جونيور أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 14، بتسديدة قوية ارتطمت بالعارضة، لترتد أمام مبابي الذي سدد الكرة، لكن الحارس باتالا تصدى لها.

وفي الدقيقة 23 كاد راؤول أسينسيو، مدافع الريال، أن يسجل بالخطأ في شباك فريقه، عندما مرر كرة إلى الحارس لونين، الذي كان متقدمًا عن مرماه، لكنها مرت بجوار القائم.

وافتتح مبابي التسجيل في الدقيقة 30، بعدما تلقى تمريرة من مودريتش، وانطلق ليسدد كرة أرضية، سكنت أسفل يسار الحارس باتالا.

ولم ينتظر ريال مدريد طويلًا لإضافة الهدف الثاني، حيث نجح فينيسيوس جونيور بالدقيقة 34 في تكرار سيناريو الهدف الأول، حين راوغ الدفاع وسدد كرة قوية أسفل يمين الحارس.

وقبل نهاية الشوط الأول، قلص بيدرو دياز الفارق لرايو فاليكانو، بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة (45+2).

وفي الشوط الثاني، مرر مودريتش كرة إلى مبابي، الذي سدد بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 53.

وعلى الجانب الآخر، كاد ألفارو أن يسجل هدف التعادل لرايو، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكن لونين تصدى لها ببراعة في الدقيقة 75.

واقترب ريال مدريد من تسجيل الهدف الثالث، في الدقيقة 83، بعد انطلاقة من فينيسيوس جونيور، الذي أرسل كرة عرضية نحو فران جارسيا، لكن الدفاع نجح في قطعها.

وفي الدقائق الأخيرة، سيطر ريال مدريد على مجريات اللقاء، ليؤمن فوزه ويحصد 3 نقاط مهمة، في سباق المنافسة على لقب الليجا.





المصدر: كوورة