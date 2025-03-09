2025-03-09 21:30:10 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ في شوارع مدينة القاسم جنوبي محافظة بابل، وسط العراق، ومع حلول شهر رمضانيتجول جاسم القاسمي (55 عاماً)، المعروف بـ"أبو محمد"، ليوقظ الصائمين فيالساعات الأخيرة من الليل لتناول وجبة "السحور" استعداداً لصيام نهاراليوم التالي، وهو مستمر في مهنته هذه التي توارثها عن أجداده رغم تغير الزمنوتطور الوسائل التكنولوجية.

وبدأالقاسمي هذه المهنة منذ كانون الثاني/ يناير 1995، ولم يتوقف رغم الضغوط التيواجهها في زمن النظام السابق، حيث كان يُمنع من التجوال لإيقاظ الناس.

لكنهواصل أداء مهمته الشعبية، مستخدماً الطبل الكبير "الدمام"، مردداًعبارات مألوفة مثل: "سحور يا عباد الله، أيها الصائم سحور، أثابكم الله سحور"،وأحياناً، عندما يمر بأزقة مغلقة، يردد مازحاً: "اكعد يا صايم خلي المفطرنايم (استيقظ أيها الصائم ودع من لا يصوم نائم)، أكعدي يا خاتونة لا تاكل سحورجالبزونة (استيقظي يا سيدة كي لا تأكل طعام سحورك القطة)".

وعلىمدار العقود التي عمل فيها جاسم القاسمي، تغير الزمن، وأصبحت الهواتف والتلفزيوناتوالمساجد توفر المنبهات للسحور، لكن "أبو محمد" بقي محافظاً على هذاالتقليد، بل يعتبر نفسه آخر "مسحرﭽـي" في المدينة.

ويقولعن مشاعره أثناء جولته الليلية "ما كان لله ينمو، أشعر بالراحة والطمأنينة،والناس تقدم لي الماء والطعام أثناء تجوالي".

ويضيفالقاسمي "حب الناس لهذه العادة لم يتغير، بل يزداد مع مرور السنين، خاصة بينكبار السن والأطفال الذين ينتظرون صوتي وأهازيجي كل فجر".

ويتابع"في إحدى الليالي، جاءني طفل صغير وقدم لي جزءاً من سحورهم، وهذا يجعلني أشعربالسعادة والامتنان".

اليوم،يتحرك القاسمي بحرية، دون مضايقات، ويجوب شوارع القاسم يومياً من الساعة الثالثةفجراً حتى وقت الإمساك (الساعة الخامسة فجراً تقريباً)، مستمراً في مهنتهالتراثية، التي يعتبرها "جزءاً من التقاليد والموروث الشعبي".

وبرغمأن الكثيرين تركوا هذه المهنة، إلا أن القاسمي يصرّ على الاستمرار فيها، قائلاً "أناآخر المسحرﭽية في المدينة، وسأبقى ما دمت قادراً على ذلك".