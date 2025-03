بالصور: محافظ ذي قار يضع حجر الأساس لمشروع زيادة الطاقات التخزينية في سايلو الشطرة

2025-03-09 21:30:21 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: وضع محافظ ذي قار، مرتضى الإبراهيمي، اليوم الأحد، حجر الأساس لمشروع إنشاء 9 “بناكر” جديدة في سايلو الشطرة المعدني، و4 بناكر في المجمع الخزني بفرع ميسان، وذلك بحضور مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب، الدكتور حيدر نوري الكرعاوي. يأتي هذا المشروع ضمن خطة الحكومة لعام 2025 لدعم...

