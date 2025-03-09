رئيس الوزراء يوجه المؤسسات الخدمية بمضاعفة العمل لإظهار وجه بغداد المشرق

2025-03-09 21:35:02 - المصدر: واع

بغداد- واع

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، المؤسسات الخدمية بمضاعفة العمل لإظهار وجه بغداد المشرق، مؤكداً يجب أن تتضافر الجهود من أجل إظهارها بالشكل الذي يليق بتاريخها ومكانتها الحضارية.

‏وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل مساء اليوم الأحد، مجموعة من عمال النظافة، وشاركهم مائدة إفطار شهر رمضان المبارك".

وأضاف، أن "السوداني بارك لهم حلول الشهر الفضيل، مؤكداً اعتزازه بجهودهم وحرصهم على أداء واجباتهم من أجل تقديم أفضل الخدمات للعاصمة بغداد، التي تضاعفت في ظل هذه الأجواء الممطرة، والتي تجاوزت شدتها 72 ملم".

وتابع، أن "السوداني ثمن جهود عمال دوائر المجاري، وعمال البلدية في كل الأحياء والأزقة لما يقومون به من جهد استثنائي ومميز، وكذلك ثمن جهود العاملين والمسؤولين في أمانة بغداد، مؤكداً أن بغداد واجهة العراق وهي عاصمة السياحة العربية، ويجب أن تتضافر الجهود من أجل إظهارها بالشكل الذي يليق بتاريخها ومكانتها الحضارية".

وأشار السوداني- بحسب البيان- إلى "مشاريع خدمية وبنى تحتية تنفذ لأول مرة في بغداد، بعد سنوات طويلة من الإهمال، بينها مشاريع مهمة ساهمت في انسيابية الحركة والتنقل، وأضفت جمالية للعاصمة، بجانب تنفيذ مشاريع لشبكات مياه الصرف الصحي في جميع أرجاء العاصمة، كما جرى التعاقد مع شركات عراقية لتنفيذ مشاريع للمجاري في مناطق سبع البور والنهروان والوحدة وأبو غريب والراشدية في محافظة بغداد".