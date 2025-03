ارتفاع حصيلة قتلى الساحل السوري إلى 830

2025-03-09 21:35:08 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء الأحد، ارتفاع حصيلة القتلى المدنيين في الساحل إلى 830 على يد قوات الأمن ومجموعات رديفة لها. ووجه المرصد، في بيان، نداءً عاجلاً إلى السلطات السورية في دمشق لمحاسبة المتورطين من عناصر الأمن والدفاع الذين نفذوا عمليات الإعدام الميداني، معتبراً أن الإفلات من العقاب يشجع على تكرار الجرائم […]

