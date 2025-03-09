2025-03-09 21:45:05 - المصدر: ايشان

على الرغم من المجازر المرتكبة بحق الطائفة العلوية خلال الأيام الماضية، أعلن الجولاني تشكيل لجنة لـ “حفظ السلم الأهلي” والتواصل مع أهالي الساحل السوري. وفي كلمة مصورة، تابعتها منصة “إيشان”، قال الجولاني، إن سوريا ستظل موحدة ولن نسمح بالعبث بالوحدة الوطنية أو السلم الأهلي، ولن نتسامح مع فلول النظام وليس أمامهم إلا تسليم أنفسهم”. […]

ظهرت المقالة بعد المجازر.. الجولاني يشكل لجنة لـ “حفظ السلم الأهلي” والتواصل مع أهالي الساحل السوري أولاً على ايشان.



