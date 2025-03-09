2025-03-09 21:45:05 - المصدر: ايشان

بعد وصول سياسة “الضغوط القصوى” التي أقرتها إدارة ترامب ضد إيران، يواجه العراق تحدياً كبيراً في توليد الطاقة الكهربائية بعد إلغاء إعفاء بغداد من العقوبات الأمريكية على طهران. وكان متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، قد قال إن “الإدارة الأميركية ألغت يوم السبت إعفاءً يسمح للعراق بشراء الكهرباء من إيران، وذلك في إطار حملة أقصى الضغوط […]

ظهرت المقالة “الضغوط القصوى” تسخن صيف العراق.. ماذا بعد وقف الغاز الإيراني؟ أولاً على ايشان.



