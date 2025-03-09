2025-03-09 22:35:09 - المصدر: الفرات نيوز

استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني ،اليوم الاحد، محافظ نينوى السيد عبد القادر أحمد الدخيل، حيث جرى استعراض المواضيع التي تخصّ أوضاع المحافظة بمختلف الجوانب الخدمية والاقتصادية والاجتماعية.

ووجّه سيادته بضرورة إنجاز المشاريع الستراتيجية المهمة في نينوى، ومنها مشروع المدينة القديمة في الموصل والملاعب الرياضية، ومطار نينوى الدولي، وإكمالها ضمن التوقيتات المحددة.

كما ثمّن السيد رئيس مجلس الوزراء جهود السيد محافظ نينوى في مواصلة العمل ضمن حملة إعمار المحافظة، مشدداً على العمل بروح الفريق الواحد، بهدف الإسراع في إنجاز المشاريع الخدمية والتنموية التي تلبي تطلعات أبناء نينوى