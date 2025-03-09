البرلمان العراقي يتحرك للمطالبة بقطع العلاقات مع سوريا

2025-03-09 22:40:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن عضو لجنة العلاقاتالخارجية في مجلس النواب العراقي، مختار الموسوي، مساء اليوم الأحد، عن عزمه طلبعقد اجتماع طارئ للجنة لاتخاذ قرار ضد دمشق رداً على ما يجري من أحداث في الساحلالسوري.

وقال الموسوي لوكالة شفق نيوز، إنه"سيتم مطالبة لجنة العلاقات الخارجية بعقد جلسة طارئة يوم غد الاثنين لمناقشةما يجري من انتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا، ومن أهم الإجراءات التي سيتم طرحهاهي مطالبة وزارة الخارجية بقطع العلاقات مع سوريا نهائياً احتجاجاً عما يجريهناك".

وأضاف الموسوي، أن "تأخير اتخاذهكذا قرارات عاجلة داخل البرلمان العراقي يعود إلى عدم اكتمال النصاب في مجلسالنواب نتيجة الخلافات المستمرة داخل المجلس بسبب القوانين الخلافية".

وشهدتمحافظتا اللاذقية وطرطوس توتراً أمنياً واشتباكات بين فلول النظام السابق وقواتالأمن، مما أسفر عن وقوع العديد من القتلى والجرحى.

وفيتقرير آخر للمرصد السوري لحقوق الإنسان، بلغ عدد القتلى حتى مساء أمس السبت 1018شخصاً، بينهم 745 مدنياً تم تصفيتهم في مجازر طائفية.

وأصدرتالرئاسة السورية، في وقت سابق من اليوم، قراراً بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيقفي "أحداث الساحل"، التي وقعت في السادس من آذار/ مارس الجاري.

ووفقاًللبيان، ستعمل اللجنة على كشف ملابسات تلك الأحداث، بما في ذلك التحقيق فيالانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، وتحديد المسؤولين عنها، بالإضافة إلى التحقيقفي الاعتداءات على المؤسسات العامة وقوات الجيش والأمن.