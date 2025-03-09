2025-03-09 22:45:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نفذت الأجهزة الأمنية العراقية في محافظتي النجف وكربلاء، يومالأحد، حملات مكثفة لملاحقة المخالفين والمتورطين في دعم التنظيمات الإرهابية،فيما طالب نائب عراقي بـ"تدويل" القضية ورفعها إلى مجلس الأمن الدولي.

وقال مصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز الاستخبارات في النجف ألقتالقبض على تسعة سورين مخالفين من ضمنهم اثنان يدعمان تنظيم جبهة النصرة الإرهابي".

وفي كربلاء، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن "القوات الأمنية فيكربلاء تقوم بحملة اعتقالات بتهمة الترويج للإرهاب في مواقع التواصل الاجتماعيفيما يخص أحداث سوريا، ومن بين المعتقلين لاجئان سوريان في العراق".

وفي سياق متصل، وجه النائب ضياء هندي الحسناوي، بحسب كتاب ورد لوكالة شفقنيوز، طلباً رسمياً إلى رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، محمدشياع السوداني، دعا فيه إلى "تحريك شكوى رسمية في مجلس الأمن الدولي ضدالتهديدات الإرهابية الخطيرة التي شهدتها كربلاء والتي رفعت خلالها شعارات مؤيدةلتنظيمات إرهابية تسعى لزعزعة الأمن القومي العراقي".

كما طالب الحسناوي، بـ"اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد الجهات الداعمةللجماعات الإرهابية، ومنع تكرار مثل هذه التهديدات، فضلاً عن زيادة تنسيق الجهودالأمنية والاستخبارية لضمان حماية المواطنين العراقيين من أي مخططات إرهابية تهددالسلم المجتمعي".

وأشار الحسناوي، إلى أن "هذه التهديدات تمثل خطراً جسيماً على الأمنالوطني وتعد انتهاكاً صارخاً للسيادة العراقية"، داعياً الحكومة العراقية إلى"تحرك دولي فاعل لكشف الجهات المتورطة في دعم الإرهاب".

يذكر أن مصدراً في الشرطة العراقية أفاد وكالة شفق نيوز، في وقت سابق مناليوم الأحد، بإلقاء القبض على شخص يحمل الجنسية السورية وفقاً للمادة الرابعة منقانون مكافحة الإرهاب وذلك جنوبي العاصمة بغداد.

من جهتها أكدت وزارة الداخلية، إلقاء القبض على شخص (سوري الجنسية) يقومبالترويج للتنظيمات الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وهذا ثاني سوري يتم اعتقال خلال الساعات القليلة الماضية بتهمة الإرهاب،فقد القت القوات الامنية القبض على شاب سوري يحمل الجنسية ذاتها ضمن منطقة أمالكبر والغزلان شرقي العاصمة لقيامه بالترويج للإرهاب، حيث أحتفظ بصورة "أبووطن" صاحب مقولة "جاينك على كربلاء" على هاتفه النقال، وقام برفعهاعلى إحدى المنصات في محافظة كربلاء، وفقاً لمصدر أمني.