2025-03-09 22:50:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى أعلن عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي، مختار الموسوي، مساء اليوم الأحد، عن عزمه طلب عقد اجتماع طارئ للجنة لاتخاذ قرار ضد دمشق رداً على ما يجري من أحداث في الساحل السوري. وقال الموسوي، إنه "سيتم مطالبة لجنة العلاقات الخارجية بعقد جلسة طارئة يوم غد الاثنين لمناقشة ما يجري من انتهاكات […]

