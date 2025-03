2025-03-09 22:50:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى دعا زعيم التيار الوطني الشيعي، مقتدى الصدر، اليوم الأحد، الحكومة إلى تجريف الفاسدين قبل منازل الفقراء.

