رئاسة إقليم كوردستان تشارك في مراسم خاصة بالإيزيديين لتعزيز التآخي والسلم المجتمعي

2025-03-09 22:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شارك وفد من رئاسة إقليمكوردستان، مساء اليوم الأحد، في مأدبة إفطار جماعي أقامها المجلس الأعلى الروحاني للإيزيديينفي أربيل.

وذكر بيان لرئاسة الإقليم ورد لوكالة شفقنيوز، أن رئيس ديوان رئاسة إقليم كوردستان، فوزي هريري، إلى جانب وفد من الرئاسةيضم مستشار الرئيس للشؤون الخارجية، فلاح مصطفى، ومستشار الرئيس للشؤون الداخلية، دلشادشهاب، في مراسم إفطار جماعي أقامه المجلس الأعلى الروحاني للإيزيديين، وذلك بدعوةمن أمير الإيزيديين في كوردستان والعراق والعالم، الأمير مير حازم تحسين بك.

وشهدت المراسم حضور عدد من المسؤولينالإداريين والشخصيات السياسية والدينية والاجتماعية.

وخلال المناسبة، تم التأكيد على قيمالتعايش الديني والقومي في إقليم كوردستان، وتعزيز السلم والتآخي بين مختلفالمكونات، إلى جانب التأكيد على حماية وترسيخ الأسس التعدديةالتي تميز الإقليم.