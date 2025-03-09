بغداد.. زوجة منتسب أمني تنهي حياتها لسبب مجهول وإنقاذ شاب من محاولة انتحار

2025-03-09 22:50:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، مساءاليوم الأحد، بانتحار زوجة منتسب أمني لأسباب مجهولة، فيما تم إنقاذ شاب من محاولةانتحار، شرقي العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "امرأةتولد 1997 أقدمت على الانتحار داخل منزلها في منطقة بغداد الجديدة شرقي العاصمة،بإطلاق النار على نفسها من سلاح نوع مسدس عائد لزوجها وهو منتسب بالحشد الشعبي ضمنقاطع سامراء".

وأضاف أنه "تم نقل الجثة إلى دائرةالطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، إلا أن خبير الأدلة الجنائية له رأي آخربالحادث ووجه بفتح تحقيق في محاولة للوصول إلى الحقيقة"، في إشارةإلى وجود شبهة جنائية.

وفي السياق، أشار المصدر إلى أن"شاباً تولد 2006 قام بطعن نفسه بواسطة سكين في رقبته ما أسفر عن إصابتهبجروح خطيرة نقل على إثرها إلى إحدى المستشفيات ضمن منطقة النعيرية شرقي العاصمة"،مضيفاً أنه "لم تعرف أسباب محاولة الانتحار".