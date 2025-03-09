قبيل حلول الربيع.. "طقس مختلف" يبدأ الثلاثاء المقبل في العراق

2025-03-09 22:50:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية،مساء اليوم الأحد، أن تشهد البلاد ارتفاعاً في درجات الحرارة وأيام ربيعية اعتباراًمن يوم الثلاثاء المقبل.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "ارتفاعاً تدريجياًيطرأ على درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة وستكون الأجواء معتدلة إلى مائلة للدفءنهاراً، وبرودة نسبية ليلاً وخلال الصباح، مع سيادة أجواء مستقرة اعتباراً من ساعاتنهار ومساء يوم الثلاثاء المقبل".

وأضافت "كما من المتوقع أن تبلغ درجات الحرارة العظمى الـ30 مئويةفي مدن وسط وجنوب البلاد بداية الأسبوع المقبل للمرة الأولى منذ حلول فصل الربيع مناخياً".

وتأتي هذه التوقعات في وقت أشارت الهيئة في وقت سابق من اليوم، إلى استمرارفرص هطول زخات من الأمطار خلال الليل، مع عودتها يوم غد الاثنين مصحوبة بالبرق والرعدفي مناطق متفرقة، فيما تشهد الأنبار بؤراً لغزارة الأمطار.

وقالت الهيئة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "فرص هطول زخاتخفيفة من الأمطار تستمر الليلة في مناطق من الأنبار، نينوى، صلاح الدين، ديالى، واسط،السليمانية، كركوك، دهوك، أربيل، وأطراف شمال العاصمة بغداد".

وأضافت الهيئة أنه "نتيجة لبقايا التبريد في الطبقات العليا ووجودحمل حراري ناتج عن ارتفاع درجات الحرارة السطحية، ستعود فرص الأمطار يوم غد الاثنين،حيث ستكون خفيفة إلى معتدلة الشدة أحيانًا، مع فترات من البرق والرعد في مناطق متفرقةمن مدن الوسط، الغرب، والشمال، إضافة إلى بعض مدن الجنوب، فيما يتوقع أن تشهد الأنبارزخات غزيرة من الأمطار".

وشهدت مناطق عدة في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية هطول زخات مطر متفاوتةالشدة، تخللتها موجات من البَرَد (الحالوب) في بعض المناطق، وأدت الأمطار إلى غرق الشوارعوتدفق السيول قرب المناطق الحدودية.