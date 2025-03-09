البعثة الأممية في ليبيا: التجربة العراقية نموذج يمكن الاستفادة منه في دعم الاستقرار السياسي

2025-03-09 22:55:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكدت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا هانا تيتيه، اليوم الأحد، أن التجربة العراقية تمثل نموذجًا يمكن الاستفادة منه في دعم الاستقرار السياسي في ليبيا.وقالت السفارة العراقية في ليبيا في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "القائم بأعمال السفارة العراقية أحمد الصحاف بحث مع مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا هانا تيتيه العلاقات العراقية - الليبية، وآليات دعم جهود الحوار السياسي في ليبيا، الذي تنهض به البعثة".وأضاف البيان، أن "الصحاف أعرب- خلال اللقاء- عن دعم العراق لوحدة ليبيا واستقرارها"، مشيرًا إلى، "أهمية تبادل الخبرات في مجال المصالحة الوطنية والحوار السياسي".وتابع، "استعرض الصحاف التجربة العراقية في إدارة الحوارات السياسية وتعزيز التوافق الوطني"، مؤكدًا، "استعداد العراق لتقديم المشورة والدعم في هذا المجال".من جهتها، أشادت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا- حسب البيان- بالدور العراقي في تعزيز مسارات الحوار، معتبرة، أن "التجربة العراقية تمثل نموذجًا يمكن الاستفادة منه في دعم الاستقرار السياسي بليبيا".كما أكدت على أهمية تبادل الخبرات بين البلدين في مجالات إعادة الإعمار وإرساء دعائم السلام وتعزيز المصالحة الوطنية.وختم البيان، أن "الجانبين أكدا على ضرورة استمرار التنسيق المشترك وتكثيف الجهود الدبلوماسية لدعم مسارات الحوار السياسي، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة".