ليس التفاح.. أطباء يكشفون فاكهة تبقيك بعيدا عن الاكتئاب

2025-03-09 23:00:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

وكالات: تساعد الأمعاء الصحية على هضم الطعام بشكل جيد وامتصاص العناصر الغذائية الموجودة فيه، وتقوي جهاز المناعة وتقلل من خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة. ولكن لا يدرك الجميع أن امتلاك أمعاء صحية، له أيضا تأثير كبير على المزاج، حيث يتم إنتاج حوالي 90 بالمئة من السيروتونين وأكثر من 50 بالمئة من الدوبامين، وهما...

