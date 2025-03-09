الأنبار.. توجيهات بالحذر الشديد لسائقي المركبات

2025-03-09 23:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدرت مديرية مرور محافظة الأنبار، مساءاليوم الأحد، تحذيراً لجميع سائقي المركبات بضرورة توخي الحذر الشديد خلال القيادةاعتباراً من الليلة وفجر وصباح يوم غد الاثنين.

وأشارت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز،إلى أن هذه التحذيرات جاءت استناداً إلى تحذيرات الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصدالزلزالي التي حذرت من تشكل موجات من الضباب الكثيف في مناطق الوسط والغرب مما يؤديإلى انخفاض حاد في مستوى الرؤية الأفقية.

ودعت المديرية جميع السائقين إلى تخفيف السرعة أثناءالقيادة واستخدام الأضواء الواطئة وأضواء الضباب عند توفرها مع ضرورة ترك مسافة أمانكافية بين المركبات وتجنب الاجتياز أو تغيير المسار بشكل مفاجئ.

وأكدت أنه في حال انعدام الرؤية بشكل كامل يجب التوقففي مكان آمن وتشغيل إشارات التحذير الرباعية، كما شددت على ضرورة الانتباه لحركة المشاةوالمركبات التي قد تظهر فجأة بسبب ضعف الرؤية.

وبينت مديرية المرور، أن الالتزام بهذه الإرشاداتيساهم في الحد من الحوادث المرورية ويضمن سلامة الجميع، داعية السائقين إلى التعاونمع رجال المرور المنتشرين على الطرقات لضمان تنظيم حركة السير والحفاظ على أرواح المواطنين.