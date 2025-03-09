تلويح بعقوبات أميركية.. "وسيط" يسلم بغداد قائمة أسماء: اقطعوا تمويل بعض قيادات الحشد

2025-03-09 23:36:43 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مصدر حكومي، يوم الأحد، عنتلقي الحكومة العراقية رسائل غير مباشرة تشدد على منع صرف استحقاقات مالية لقياداتبارزة لديها فصائل مسلحة منخرطة في صفوف الحشد الشعبي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "رسائلأميركية وصلت إلى أطراف حكومية عبر وسطاء، تؤكد على منع صرف استحقاقات تتعلق بتعاملاتخاصة بمشاريع استثمارية وأخرى تعاونية، تعود لقادة في الحشد الشعبي".

وأضاف "كما تفيد الرسائل باحتماليةصدور قرارات من وزارة الخزانة الأميركية تقضي بفرض عقوبات على هذه القيادات،بالإضافة إلى مؤسسات أو مشاريع تشرف عليها".

والحشد الشعبي هو منظمة عراقية شبهعسكرية تأسست في العام 2014، تتألف من مجموعة من الفصائل الشيعية. وقد فرضتالولايات المتحدة عقوبات على عدد من قيادات الحشد الشعبي بسبب اتهامات بارتكابانتهاكات حقوق الإنسان والانخراط في أنشطة معادية لأميركا.

من جانبه قال مسؤول في البنك المركزي العراقي،طلب عدم الإشارة لاسمه كونه غير مخول بالتصريح، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "البنكغير مسؤول أو معني برواتب أو مخصصات الحشد الشعبي، وأي تبليغات تخص هذا الملف لن تصلنامباشرة".

وأضاف أن "البنك المركزي هو مصرفللدولة العراقية، ويروج التعاملات المالية للحكومة وفق كشوفات رسمية وأصولية".

يشار إلى أن مصدر سياسي مطلع كشف لوكالةشفق نيوز 24 شباط/ فبراير الماضي، عن جهود تبذلها وزارة الخارجية العراقية لمنعإصدار عقوبات أميركية ضد العراق، تشمل شركات وأسماء قيادات في هيئة الحشد الشعبي.

وقال المصدر الذي طلب عدم الإشارة إلىاسمه، إن "عقوبات أميركية قد تصدر قريباً وستطال قائمة بأسماء شخصياتسياسية لديها فصائل مسلحة".

وأوضح، أن "القائمة تتضمن أكثر منعشرة أسماء بعضها من قيادات الحشد الشعبي وأخرى معروفة ولها شراكات مع قوى سياسيةمهمة"، موضحاً أن "الوضع مع الولايات المتحدة قد يتجه للتصعيد، والهدفهو السيطرة على حركة الأموال في العراق ولتحجيم وإضعاف ما تسميهم الإدارة الأميركيةبأذرع إيران وإيقاف إمداد طهران بالعملة الصعبة عن طريق وسطاء".

وأشار المصدر، إلى "وجود ثلاث شركاتمالية وثلاث شركات نقل تعمل جميعها ضمن الأسطول النفطي العراقي ستكون أيضاً علىالقائمة السوداء، من أجل الضغط وإيقاف تهريب العملة والنفط باتجاه إيران".

وفي 16 شباط/ فبراير الماضي، كشف مصدرحكومي عراقي مسؤول، لوكالة شفق نيوز عن تلقي الجهات الحكومية العراقية بلاغاًرسمياً بفرض عقوبات أميركية على خمسة مصارف عراقية جديدة، لتورطها بعمليات تحويلمالي غير شرعية داخل العراق وخارجه.

وأشار المصدر في وقتها إلى أن العراقتلقى أيضاً بلاغاً بأن قراراً أميركياً صدر بمنع استخدام بطاقات الدفع الإلكترونيكافة في الخارج، خلال الشهرين المقبلين، كخطوة لمنع تهريب العملة إلى الخارج عبرتلك البطاقات بعد رصد تحركات مالية مشبوهة من قبل الفريق الأميركي المتخصص فيمتابعة التحركات المالية داخل العراق.