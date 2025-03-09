"تحت خطين" يناقش مسارات صناعة القرار البرلماني

2025-03-09 23:45:02 - المصدر: واع

بغداد – واعناقش برنامج "تحت خطين" الذي يعرض على العراقية الإخبارية مسارات صناعة القرار البرلماني وأداء مجلس النواب خلال الدورة البرلمانية الحالية.وقال رئيس كتلة تصميم النيابية عامر الفائز خلال البرنامج، تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، "نحن ككتلة تصميم أساس جمهورنا في محافظة البصرة"، لافتا إلى أن " البصرة خبزة العراق لكن هذا لا يعني أن نركز عليها لأن بغداد هي العاصمة ومصدر القرار بالعراق".وأضاف: " تركيزنا على البصرة لكن لا نغيب عن الساحة الوطنية"، مؤكدا أن "سياسة مقاطعة الجلسات تعرقل عمل البرلمان".ولفت إلى أن "الدورة الحالية للبرلمان كثيرة المشاكل وقليلة الإنتاج"، مضيفا: "طالبنا بتفعيل التصويت الإلكتروني داخل البرلمان للتأكد من الأصوات".من جانبه، قال رئيس كتلة ائتلاف الوطنية النيابية كاظم الشمري في البرنامج أن "كتلة ائتلاف الوطنية تمرض ولا تموت ومنفتحة على جميع الكتل السياسية"، لافتا الى أن "تحالف خدمات قد يستمر وندخل به الانتخابات".وأضاف، "لدينا قيادات شابة ستتولى المسؤولية في ائتلاف الوطنية خلال الفترة القادمة"، مبيناً أنه " في الانتخبات القادمة سيكون حضور فعلي وجدي لائتلاف الوطنية".وتابع، انه "لا يجوز لهيئة الرئاسة مصادرة تصويت النواب"، مبينا أن "هناك شعوراً ولد للنواب بأن البرلمان ميت سريرياً".وبين أن "التصويت على تمديد عمل مفوضية الانتخابات مخالف للنظام الداخلي ولقانون الانتخابات وللدستور"، مشيراً إلى ان "الكتل السياسية مهمتها التشريع لا التبليط".من جهته، ذكر رئيس كتلة بابليون النيابية أسوان الكلداني في البرنامج أنه "حسب كوتا الانتخابات فأن التمثيل المسيحي في البرلمان 5 مقاعد"، لافتاً إلى أن " رجل الدين مكانه في الكنيسة وليس في السياسة".وأضاف: " نحن كممثلين للمكون المسيحي نلبي طلبات المكون"، مبينا أن "مجلس النواب صوت على العديد من القوانين المهمة خلال الدورة الحالية".واشار إلى أن "اعتراض النواب على بعض القوانين اجراء صحي"، موضحا أنه "يفترض اجتماع رؤساء الكتل النيابية قبل تمرير اي قانون لتحقيق التوافق".بدورها، قالت المتحدث باسم كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني سوزان منصور في البرنامج، إن " أغلب النواب غير راضين على أداء البرلمان"، لافتة الى ان "هناك حالة استياء من حالة عدم انعقاد جلسات البرلمان".وأضافت، انه " لا تصلنا المعلومات الحقيقية وراء تأجيل انعقاد الجلسات"، مؤكدة انه " جمعت تواقيع نيابية لإدراج قانون الحشد الشعبي ضمن جدول أعمال البرلمان".واشارت الى ان "الكثير من النواب تمردوا على كتلهم في الكثير من القوانين"، مؤكدة ان "رئيس الكتلة يفترض يحتوي ويستوعب نوابه ويشرح لهم ما يحصل في اجتماعاتهم ".وتابعت، انه "لا يمكن إلغاء شخصية ورأي النائب داخل مجلس النواب".