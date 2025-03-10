2025-03-10 00:09:05 - المصدر: ايشان

بعد أشهر من هدوء حذر شهدته سوريا إثر سقوط نظام بشار الأسد وسيطرة فصائل الجولاني على مفاصل الدولة، عاد اليوم مشهد التقسيم إلى الواجهة مجدداً، لا سيما مع ارتكاب مجازر بحق الطائفة العلوية. ومنذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011، أثيرت العديد من السيناريوهات حول مستقبل سوريا ووحدة أراضيها، ومع استمرار النزاع المسلح وتدخل القوى الإقليمية […]

ظهرت المقالة التقسيم يعصفُ بسوريا.. هل تتحقق الدويلات الطائفية؟ أولاً على ايشان.



